Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Jalani Seleksi Timnas Indonesia U-16 di Jogja

JAKARTA - Putra kedua Donna Agnesia dan Darius Sinathrya, Diego Andres Sinathrya memenuhi panggilan seleksi Timnas Indonesia U-16. Hal tersebut, diungkapkan Darius dalam unggahannya di Instagram, pada 1 Mei 2024.

Sang aktor mengaku, putranya sudah berangkat ke Yogyakarta guna memenuhi seleksi tersebut. Meski belum tentu terpilih, namun pria 38 tahun tersebut merasa bangga dan terhormat dengan kesempatan itu.

“Walau masih tahap seleksi, kesempatan ini sebuah kehormatan besar bagi kami. Terima kasih tim pelatih dan manajemen Timnas Indonesia U-16, sudah memberi kesempatan untuk Diego,” ujarnya.

Darius Sinathrya dan keluarga memberikan dukungan penuh untuk Diego dan berharap sang putra bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam seleksi tersebut. Apapun hasilnya, dia memastikan tetap bangga pada putranya.