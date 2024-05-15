Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yasmine Ow Sempat Tulis Pesan Haru Untuk Anak Sebelum Gugat Cerai Aditya Zoni

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |02:30 WIB
JAKARTA - Yasmine Ow tiba-tiba SAJA melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Gugatan tersebut didaftarkan melalui e-court pada 8 Mei 2024, dengan tergugat Aditya Zoni.

Hal itu bahkan dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong, Danang Karim, saat dikonfirmasi awak media Selasa, 14 Mei 2024.

"Berdasarkan penelusuran di aplikasi kami nama yang ditanyakan tadi benar sudah terdaftar di pengadilan agama Cibinong yang mengajukan resmi dari pihak istri mendaftar secara online," ujar Danang Karim kepada awak media.

Rupanya, sebelum melayangkan gugatan cerai, Yasmine Ow sempat mencurahkan isi hatinya di media sosial. Dia menumpahkan kekesalannya lantaran merasa sudah tidak lagi dipedulikan oleh suaminya hingga lelah secara mental.

Yasmin juga sudah menghapus foto-foto kenangannya bersama sang suami. Bahkan, Yasmin juga kedapatan meng-unfollow Instagram Aditya Zoni.

Di momen lebaran pun, keduanya tak merayakannya bersama. Yasmin Ow mengisyaratkan bahwa dirinya hanya merayakan lebaran bersama putranya, Zayn sekaligus pulang kampung ke Malaysia. Tak tampak Aditya Zoni di sana.

"Berdua aja gapapa ya Zayn. Selamat Hari Raya Idul Fitri," bunyi keterangan unggahan Yasmin Ow di akun @yxsmine.ow di momen lebaran.

Beberapa unggahan terakhir Yasmine Ow pun hanya memperlihatkan kebersamaannya dengan putranya hingga netizen terus membombardir pertanyaan soal nasib rumah tangganya.

