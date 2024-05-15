Biodata dan Agama Yasmine Ow yang Gugat Cerai Aditya Zoni

JAKARTA - Biodata dan agama Yasmine Ow akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Yasmine tengah menjadi perbincangan karena telah menggugat suaminya, Aditya Zoni.

Gugatan tersebut bahkan telah dilayangkan oleh artis asal Malaysia itu di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, sejak 8 Mei lalu.

Hal itu dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong, Danang Karim saat dikonfirmasi awak media Selasa 14 Mei 2024.

Dalam gugatannya, Yasmine disebut tidak hanya ingin bercerai dari adik kandung Ammar Zoni itu. Tetapi, ia juga juga menuntut hak asuh atas anak semata wayangnya, Zayn Serdar Enver Warman.

Sementara itu, Danang menyebut bahwa Yasmine sama sekali tidak menuntut soal harta gana-gini.

Sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni akan digelar pada 22 Mei 2024 di Pengadilan Agama Cibinong dengan agenda mediasi.

Aditya Zoni secara resmi menikah dengan Yasmine Ow pada Desember 2021. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Zayn Serdar Enver Warman.

Yasmine Ow terkenal usai menikah dengan Aditya Zoni. Sebelumnya, Yasmine terkenal sebagai selebgram asal Malaysia.