HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gugat Cerai Aditya Zoni, Yasmine Ow Tuntut Hak Asuh Anak Semata Wayangnya

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |22:45 WIB
Gugat Cerai Aditya Zoni, Yasmine Ow Tuntut Hak Asuh Anak Semata Wayangnya
Yasmine Ow tuntut hak asuh anak dalam gugatan cerainya (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Yasmine Ow secara mengejutkan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Aditya Zoni. Gugatan tersebut bahkan telah dilayangkan oleh artis asal Malaysia itu di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, sejak 8 Mei lalu. 

Hal itu dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong, Danang Karim saat dikonfirmasi awak media Selasa (14/5/2024).

Dalam gugatannya, Yasmine disebut tidak hanya ingin bercerai dari adik kandung Ammar Zoni itu. Tetapi, ia juga juga menuntut hak asuh atas anak semata wayangnya, Zayn Serdar Enver Warman.

Sementara itu, Danang menyebut bahwa Yasmine sama sekali tidak menuntut soal harta gana gini.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Yasmine Ow tuntut hak asuh anak dalam gugatan cerainya (Foto: Instagram/real_aditya1)


"Yang baru masuk di gugatan ini baru hak asuh apakah harta masuk atau dibahas kalau dilihat dari gugatan ini belum terlihat," ujar Danang Karim saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (14/5/2024).

Meskipun belum menggugat soal harta gana gini, Danang menyebut jika Yasmine bisa saja mengajukan gugatan tersbeut di lain waktu.

Namun untuk gugatan saat ini, belum terlihat perihal harta gana gini di dalam gugatan yang dilayangkan pihak penggugat.

"Apakah setelah perceraian beliau menggugat hal itu, sangat bisa jadi. Bisa mungkin perkiraannya cerai dulu lah setelah cerai selesai sangat bisa jadi kalau selama perkawinan punya harta akan di luar," jelas Danang.

