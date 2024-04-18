Tubuh Syahrini Terlihat Lebih Berisi, Isu Kehamilan semakin Menguat

Tubuh Syahrini terlihat lebih berisi, isu kehamilan semakin menguat. (Foto: Instagram/@princesssyahrini)

JAKARTA - Rumor kehamilan Syahrini berembus semakin kencang. Kali ini, akun gosip @lambe_danu di Instagram mengunggah foto terbaru sang penyanyi yang terlihat semakin berisi.

Dalam foto bidikan warganet tersebut, Syahrini terlihat mengenakan outer oversize berwarna silver yang menutupi area perutnya. Dia melengkapi tampilannya dengan jilbab berwarna taro dan tas jinjing putih berukuran mini.

Syahrini berjalan menaiki tangga di samping sang suami, Reino Barack. Sang pengusaha yang memakai celana hitam, kaus putih, dan outer rajut motif itu terlihat setia menuntun sang istri sambil menggenggam tangannya.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “(Terlihat) agak berisi memang. Semoga saja hamil ya,” ujar akun @fatma*****30. Akun @_rhir*****_ menambahkan, “Alhamdulillah kalau benaran hamil.”