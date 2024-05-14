Inara Rusli Ungkap Kriteria Pasangan Hidup Usai Mengaku Sudah Buka Hati

JAKARTA - Inara Rusli mengaku sudah membuka hatinya untuk pria baru, pasca-cerai dari Virgoun. Bahkan ia pun mulai berani membeberkan kriteria pasangan yang akan dipilihnya untuk menggantikan sosok Virgoun di hatinya.

Dikutip dari tayangan Intens Investigasi, Inara mengaku ingin memiliki pasangan yang mempunya kesamaan soal cara pandang terkait kehidupan. Selain itu, pria tersebut juga harus memiliki wawasan luas.

"Kriteria yang penting bisa sefrekuensi aja baik itu dari segi cara pandang hidup," ungkap Inara Rusli.

"Kemudian dari level wawasan ya pemahaman mengenai apapun itu, pengetahuan tentang dunia tentang akhirat," sambungnya.

Inara Rusli ungkap kriteria pasangan hidup (Foto: Instagram/mommystarla)





Soal pekerjaan, Inara mengaku sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Sebagai wanita mandiri, Inara mengaku hanya mendambakan pasangan yang mampu memberikan dukungan padanya.

"Kebutuhan manusia itu bukan cuman finansial, tapi seorang manusia pasti butuh support secara mental juga," ujarnya.

"Kita nggak pernah tahu Allah mau ngasih kita jodoh dari bidang apa lah. Yang penting kriterianya tadi yang aku bilang sih," beber Inara.