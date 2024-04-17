Advertisement
MUSIK

Single Duet Stray Kids dan Charlie Puth Rilis Bulan Depan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:30 WIB
Single Duet Stray Kids dan Charlie Puth Rilis Bulan Depan
Single duet Stray Kids dan Charlie Puth rilis bulan depan. (Foto: Instagram/@realstraykids)
SEOUL - Penyanyi Charlie Puth melakukan kolaborasi baru dengan idol K-Pop. Setelah berduet dengan Jungkook BTS dalam Left and Right, kini dia berduet dengan boy group Stray Kids

Kabar tersebut dirilis grup asuhan JYP Entertainment tersebut lewat akun X resmi mereka, pada 17 April 2024 dini hari. “Stray Kids digital single Lose My Breath (feat Charlie Puth), coming soon 10 Mei 2024, 13.00 KST,” tulis grup itu dalam unggahannya.

Pengumuman tersebut disambut hangat penggemar Stray Kids sampai membuat unggahan itu mendapat 6,6 juta view. “Ini benaran??” ujar akun @BangChanGlobal. Akun @softstaylix menambahkan, “Kolaborasi yang sungguh sangat tak terduga.” 

Namun di tengah antusias tersebut, beberapa penggemar Stray Kids berencana untuk memboikot kolaborasi tersebut dengan alasan Puth adalah seorang zionis. “Ingat untuk memboikot Lose My Breath ketika dirilis nanti,” kata akun @JOONTM. 

Single duet Stray Kids dan Charlie Puth akan dirilis pada 10 Mei 2024. (Foto: JYP Entertainment)

Akun @h0yabee menambahkan, “STAYS (nama fandom Stray Kids), tolong boikot lagu Lose My Breath! Karena Charlie Puth adalah seorang zionis!”

