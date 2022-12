JAKARTA - Perayaan Natal tampaknya sangat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk liburan. Tak terkecuali oleh penyanyi cantik Niki Zefanya.

Jika beberapa publik figur Tanah Air menghabiskan waktu libur Natal mereka ke luar negeri, Niki yang diketahui lama menetap di Amerika Serikat itu justru memilih melancong ke tanah kelahirannya, Indonesia.

Ia sengaja menghabiskan waktu liburannya dengan berlibur ke Pantai Pink yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pantai satu ini sendiri memang sudah cukup mendunia di kalangan para wisatawan mancanegara.

Momen Niki saat tengah berlibur ke Pantai Pink NTT itu diunggah olehnya di akun Instagram miliknya. Ia tampak begitu menikmati keeksotisan pantai yang ada di Pulau Komodo itu bersama teman-temannya.

Ternyata, momen liburan tersebut juga menjadi momen reuni Niki bersama teman-temannya saat masih duduk bersama di bangku SMA.

“The high school in jakarta girls reunited & were collectively stung by ubur-ubur & if that isn’t the merriest of times idk what is. Happy holidays everyone i love you all !!! (Gadis-gadis SMA di jakarta bersatu kembali & secara kolektif disengat oleh ubur-ubur & jika itu bukan saat yang paling menyenangkan, tidak apa-apa. Selamat berlibur semuanya, aku cinta kalian semua!!!), “ tulis @nikizefanya, dalam keterangan unggahannya.

Dalam beberapa potret unggahan tersebut, penyanyi berusia 23 tahun itu tampak membagikan potret bare face nya yang tetap cantik saat selfie. Ia juga tampak berjalan di atas pasir pink dengan pemandangan laut dan langit biru nan cerah. Menariknya, Niki juga mengunggah beberapa potret pasca dirinya dan teman-temannya disengat oleh ubur-ubur setelah berenang di pantai bersama ikan-ikan. Tampak tangannya mengalami bentol-bentol merah karena sengatan ubur-ubur tersebut. Meski begitu, Niki tampak tetap begitu menikmati liburannya di NTT bersama teman-temannya. Tak hanya berjalan di pinggir pantai dan snorkling, mereka juga tampak mengunjungi bukit di Pulau Padar yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan.*