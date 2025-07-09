Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |04:30 WIB
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan. (Foto: Instagram/@lindamartino_)
KAIRO - Linda Martino, belly dancer asal Italia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara setelah memicu keresahan warga Mesir atas penampilan vulgarnya.

Mengutip Daily Mail, Rabu (9/7/2025), penari perut berusia 32 tahun itu ditangkap di Bandara Internasional Kairo, pada 22 Juni 2025, saat akan terbang ke Dubai untuk liburan. 

Linda Martino ditangkap dan ditahan setelah aparat setempat menonton video-video  penampilannya saat menari perut. Semua video itu diunggah sang penari lewat media sosial.

Dalam video tersebut, Linda terlihat sedang mencari dengan menggoyangkan dan meliuk-liukkan pinggulnya sambil memamerkan belahan dada ke arah penonton. 

Linda Martino
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan. (Foto: Instagram/@lindamartino_)

Atas aksinya tersebut, Linda Martino dianggap sengaja mempertontonkan lekuk tubuhnya di hadapan publik. Di Mesir, apa yang dilakukan Linda tersebut dianggap sebagai tindakan melanggar moralitas dan kesopanan serta nilai-nilai masyarakat.

Tak hanya itu, jaksa setempat juga menambahkan tuduhan ‘memproduksi konten cabul dan hasutan untuk melakukan perbuatan cabul lewat media sosial’ kepada Linda.

Atas dua tuduhan tersebut, Linda Martino terancam 1 tahun penjara dan harus menjalani kerja paksa. Pihak Otoritas Italia sudah mengetahui kasus itu dan berusaha memberikan bantuan hukum padanya.

Meski lahir di Mesir, namun Linda Martino menikah dengan seorang pengusaha Italia bernama Domenico Martino. Pasangan ini sempat tinggal di Swiss sebelum akhirnya kembali ke Kairo.

Namun setelah bercerai dari Domenico pada tahun lalu, Linda tetap mempertahankan kewarganegaraan Italia miliknya. Sehingga saat ini, dia memiliki dua kewarganegaraan, Italia dan Mesir. 

 

Halaman:
1 2
