Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |18:30 WIB
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama. (Foto: YouTube/@terasbelakangofficial)
A
A
A

DEPOK - Komika Heri Horeh menanggapi rumor yang mengatakan dirinya menumpang di rumah mertua setelah digugat cerai sang istri, Riyuka Bunga di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. 

Heri mengungkapkan, rumah yang ditinggalinya saat ini bukanlah milik sang mertua. Pasalnya, rumah itu dibangun setelah ia dan Riyuka resmi menikah. Sehingga, properti itu masuk dalam daftar harta bersama.

Pada Desember 2024, Heri Horeh mengaku, sang mertua tinggal di rumahnya karena Riyuka Bunga tidak suka ibunya memasak di apartemen miliknya. 

Riyuka Bunga dan Heri Horeh
Heri Horeh tak terima disebut menumpang hidup di rumah mertua. (Foto: Okezone)

“Bunga tidak mau tinggal bareng ibunya sendiri ya karena alasan itu. Akhirnya, datanglah mertua ke rumah yang aku tinggali itu. Jadi rumah itu bukan milik mertua ya,” tuturnya.

Heri Horeh kembali menegaskan, rumah yang ditempatinya itu adalah harta bersama yang tak bisa diklaim sepihak oleh Riyuka Bunga. “Sesuai hukum, rumah itu bukan harta gue dan bukan harta dia. Tapi harta kami sebagai keluarga.”

Sang komika mengaku, tak ingin bercerai. Namun dia juga tidak bisa memaksakan keinginannya jika memang keputusan sang istri sudah bulat.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183020/dj_bravy-JCW4_large.jpg
Lintang Raizha Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy, Klaim Unggah Chat Mesra Hanya untuk Becandaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181639/namewee-FJNT_large.jpg
Rapper Namewee Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Influencer Irish Hsieh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement