Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama

DEPOK - Komika Heri Horeh menanggapi rumor yang mengatakan dirinya menumpang di rumah mertua setelah digugat cerai sang istri, Riyuka Bunga di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Heri mengungkapkan, rumah yang ditinggalinya saat ini bukanlah milik sang mertua. Pasalnya, rumah itu dibangun setelah ia dan Riyuka resmi menikah. Sehingga, properti itu masuk dalam daftar harta bersama.

Pada Desember 2024, Heri Horeh mengaku, sang mertua tinggal di rumahnya karena Riyuka Bunga tidak suka ibunya memasak di apartemen miliknya.

Heri Horeh tak terima disebut menumpang hidup di rumah mertua. (Foto: Okezone)

“Bunga tidak mau tinggal bareng ibunya sendiri ya karena alasan itu. Akhirnya, datanglah mertua ke rumah yang aku tinggali itu. Jadi rumah itu bukan milik mertua ya,” tuturnya.

Heri Horeh kembali menegaskan, rumah yang ditempatinya itu adalah harta bersama yang tak bisa diklaim sepihak oleh Riyuka Bunga. “Sesuai hukum, rumah itu bukan harta gue dan bukan harta dia. Tapi harta kami sebagai keluarga.”

Sang komika mengaku, tak ingin bercerai. Namun dia juga tidak bisa memaksakan keinginannya jika memang keputusan sang istri sudah bulat.*

(SIS)