Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |14:14 WIB
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda. (Foto: Instagram/@yxsmine)
A
A
A

JAKARTA - Yasmine Ow, mantan istri Aditya Zoni, resmi melepas masa jandanya, pada 15 Februari silam. Momen itu dibagikan selebgram asal Malaysia itu di Instagram, 16 Februari 2025.

Dalam foto unggahannya, Yasmine terlihat mengenakan gaun pengantin hijab modern berwarna putih. Sementara sang suami, Khairul Arifin memakai baju cekak musang berwarna putih senada. 

Pada foto pertama, Khairul tampak mendaratkan ciuman mesra di kening sang istri. Sementara pada foto lainnya, pasangan suami istri ini terlihat saling melempar candaan. 

Pernikahan Yasmine Ow dan Khairul Arifin tersebut membuat banyak warganet kaget. Pasalnya, ibu satu anak tersebut diketahui baru 5 bulan bercerai dari aktor Aditya Zoni. 

“Kaget banget! Perasaan belum lama cerai deh,” kata @viona****. Akun @rere*** mengatakan, “Cepat banget move on-nya. Apa sebelum cerai sudah pacaran ya?”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183020/dj_bravy-JCW4_large.jpg
Lintang Raizha Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy, Klaim Unggah Chat Mesra Hanya untuk Becandaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181639/namewee-FJNT_large.jpg
Rapper Namewee Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Influencer Irish Hsieh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/33/3112798/heri_horeh-XRwt_large.jpg
Heri Horeh Bantah Numpang di Rumah Mertua, Singgung soal Harta Bersama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement