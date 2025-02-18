Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?

Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda. (Foto: Instagram/@yxsmine)

JAKARTA - Yasmine Ow, mantan istri Aditya Zoni, resmi melepas masa jandanya, pada 15 Februari silam. Momen itu dibagikan selebgram asal Malaysia itu di Instagram, 16 Februari 2025.

Dalam foto unggahannya, Yasmine terlihat mengenakan gaun pengantin hijab modern berwarna putih. Sementara sang suami, Khairul Arifin memakai baju cekak musang berwarna putih senada.

Pada foto pertama, Khairul tampak mendaratkan ciuman mesra di kening sang istri. Sementara pada foto lainnya, pasangan suami istri ini terlihat saling melempar candaan.

Pernikahan Yasmine Ow dan Khairul Arifin tersebut membuat banyak warganet kaget. Pasalnya, ibu satu anak tersebut diketahui baru 5 bulan bercerai dari aktor Aditya Zoni.

“Kaget banget! Perasaan belum lama cerai deh,” kata @viona****. Akun @rere*** mengatakan, “Cepat banget move on-nya. Apa sebelum cerai sudah pacaran ya?”