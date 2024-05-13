Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Punya Karier Cemerlang meski Hanya Lulusan SMP

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |08:16 WIB
6 Artis Punya Karier Cemerlang meski Hanya Lulusan SMP
Artis punya karier cemerlang meski hanya lulusan SMP. (Foto: Atta Halilintar/Instagram/@attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis punya karier cemerlang meski hanya lulusan SMP. Mereka sukses membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah masa depan yang mungkin dipandang sebelah mata karena latar belakang pendidikan.

Berikut enam artis punya karier cemerlang meski hanya lulusan SMP seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Celine Evangelista

Artis punya karier cemerlang meski hanya lulusan SMP. (Foto: Celine Evangelista/Instagram)

Celine Evangelista mengaku, terpaksa mengorbankan pendidikannya demi membantu perekonomian keluarga. Meski hanya lulusan SMP, ibu empat ini tercatat sebagai salah satu artis dengan karier yang cemerlang. 

2.Atta Halilintar

Artis punya karier cemerlang meski hanya lulusan SMP. (Foto: Atta Halilintar/Instagram)

Atta Halilintar dikenal sebagai salah satu YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia mencapai 31,3 juta. Sebelum terkenal, suami Aurel Hermansyah ini sempat hidup kekurangan dan hanya mendapat pendidikan hingga SMP.

3.Inul Daratista

Artis punya karier cemerlang meski hanya lulusan SMP. (Foto: Inul Daratista/Instagram)

Pedangdut Inul Daratista juga hanya bisa menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP karena kondisi finansial keluarganya. Di usia muda, ibu satu anak ini kemudian membangun kariernya hingga akhirnya terkenal seperti sekarang.

