Terinspirasi Pengalaman Pribadi, Chintana Jo Rilis Single Lagi-Lagi

JAKARTA - Chintana Jo menjadi musisi baru tanah air yang sudah cukup banyak menghasilkan karya musik. Terbaru, ia bahkan baru saja merilis single berjudul 'Lagi-Lagi'.

Menariknya, lirik lagu 'Lagi-Lagi' ditulis sendiri olehnya dan mengusung tema pendewasaan tentang dirinya.

“Jadi kayak siapapun yang datang atau pergi dan ngoprek-ngoprek hati lo pada akhirnya lagi-lagi akan diri lo yang ngerapiin,” ujar Chintana Jo kepada MNC Portal, Senin (13/5/2024).

Chintana menceritakan proses pembuatan lagu ini terbilang cukup lama karena menghabiskan waktu selama dua tahun.

Penulisan lirik di awal menceritakan peristiwa di tahun sebelumnya dan kemudian diikuti dengan hadirnya kejadian lain di tahun ini. Sampai akhirnya, lagu tersebut mampu dirangkai dengan baik dan menjadikannya sebuah karya yang utuh.

Chintana Jo rilis single 'Lagi-Lagi' (Foto: Aldhi Chandra/MPI)





“Aku harus melewati dua kejadian dalam dua tahun itu dulu sampai aku dapat lirik yang utuh,” tambahnya.

Namun Chintana tidak bisa menjelaskan kisah yang ada di dalam lirik lagu Lagi-Lagi secara mendetail karena cukup personal untuk dirinya.

“Cuma kejadian ini yang bikin aku nyadar ternyata yang pergi nggak bisa kembali, oh ternyata terlepas mau nyalahin orang orang lagi-lagi nggak bisa dan akhirnya gue yang rapiin semua dan yang udah pergi harus dibiarin aja,” paparnya.

Single yang sudah rilis pada 26 April 2024 ini memiliki pesan mendalam untuk para pendengarkan. Terutama tentang luka yang dirasakan di dalam hati.

“Intinya yang bisa merapikan dan menata hati sendiri ya lo sendiri. Yang nyakitin emang dari luar tapi lo nggak bisa bergantung sama orang buat nyembuhin luka lo,” tuturnya.