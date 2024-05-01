Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Asila Maisa Rilis Menanti Waktu Ciptaan Rizky Billar Usai Gabung Leslar Record

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |18:45 WIB
Asila Maisa Rilis <i>Menanti Waktu</i> Ciptaan Rizky Billar Usai Gabung Leslar Record
Asila Maisa bergabung dengan Leslar Record (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Asila Maisa merilis single terbarunya berjudul 'Menanti Waktu'. Single terbarunya ini juga sebagai penanda bergabungnya putri dari Ramzi ke label musik LESLAR Record, milik pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Dalam konferensi persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/5/2024), Asila menceritakan proses awal bergabungnya ke label Leslar Record.

Dia mengaku tertarik dengan lagu ciptaan Billar karena memiliki makna menyentuh.

"Jadi kak Billar ada lagu ini Menanti Waktu, terus kita diskusi bareng-bareng, terus dia bilang 'ini enak nih kamu yang bawain," ujar Asila Maisa kepada awak media hari ini.

Asila Maisa dan Leslar (Ravie)

Asila Maisa bergabung dengan Leslar Record (Foto: Ravie/MPI)


Asila Maisa mengaku tak mengalami kesulitan apapun dalam proses rekaman. Bahkan, ini merupakan rekaman tercepatnya setelah terjun ke dunia tarik suara.

"Ini lagu aku tercepat saat rekaman. Aku rekaman nggak sampai 2 jam, abis itu dengar udah enak terus nggak di ulang," ucapnya.

Putri tunggal dari Ramzi dan Avi Basalamah ini mengungkapkan kalau lagu Menanti Waktu bisa dibilang sebuah lagu yang relate dengan siapa saja dalam momentum yang tepat.

Dia meyakini aransemen yang sangat emosional dari lagu berdurasi 4 menit 28 detik itu bisa mendarat mulus di sanubari penikmatnya, kapan saja.

"Bagaimana pun orang akan mengalami orang yang dia sayang, orang tua, keluarga, suami, istri, pacar, semuanya ada di waktu yang tepat," tuturnya.

