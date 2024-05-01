Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Fans Aespa di China Ancam Boikot Perilisan Album Armageddon

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |12:01 WIB
Alasan Fans Aespa di China Ancam Boikot Perilisan Album Armageddon
Fans aespa di China ancam akan boikot album studio perdana grup tersebut. (Foto: Instagram/@aespa_official)
A
A
A

BEIJING - Penggemar aespa berencana memboikot perilisan ‘Armageddon’, album studio perdana girl group asuhan SM Entertainment tersebut di China. Apa yang mendasari pemboikotan tersebut? 

Mengutip Koreaboo, Rabu (1/5/2024), ada dua alasan yang membuat fans China akan memboikot perilisan album aespa di Negeri Tirai Bambu tersebut. Pertama, karena jadwal konser di Fukuoka Arena, Jepang, yang jatuh pada 7 Juli 2024.

Tanggal tersebut menyinggung fans China karena bertepatan dengan peringatan Perang Sino-Jepang. Perang antara Dinasti Qing dan Meiji Jepang yang berlangsung sepanjang 1 Agustus 1894 hingga 17 April 1895 itu pecah karena rebutan wilayah Korea. 

Namun, China harus menerima kekalahannya dari Jepang dalam perang tersebut. Sentimen berkembang semakin negatif ketika fans mempertanyakan kehadiran Ningning, yang notabene warga negara China, dalam konser tersebut. 

Lewat Weibo, penggemar mengungkapkan kekhawatiran mereka, Ningning akan menuai kritik keras warga China jika sampai tampil di konser Live Tour-SYNK: PARALLEL LINE di Jepang, pada 7 Juli mendatang. 

Fans aespa di China ancam boikot album 'Armageddon'. (Foto: Instagram/@aespa_official)

Kedua, alasan fans ingin memboikot album studio perdana aespa dipicu pemilihan Asia World-Expo Hall 10 dan Macau Studio City Event Center sebagai venue konser aespa di Hong Kong dan Macau. 

Kedua venue tersebut diketahui hanya mampu menampung 2.800 hingga 5.000 penonton. Sehingga fans menilai, keberadaan venue itu tidak sesuai dengan popularitas grup tersebut di China.

Halaman:
1 2
