Anak Kedua Aldi Taher Positif DBD

JAKARTA - Aldi Taher datang dengan kabar kurang menyenangkan. Anak keduanya, Geraldi Muhammad Aldiansyah alias Geri positif terkena DBD.

Hal itu disampaikan Aldi Taher melalui akun instagram miliknya @alditaher.official dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Dalam unggahan tersebut, Aldi Taher menceritakan bahwa anaknya terkena DBD usai pihak medis melakukan pemeriksaan darah.

BACA JUGA: Aldi Taher Ngidam Pempek di Tengah Kehamilan Kedua Sang Istri

"BISMILLAH QODARULLAH jagoanku anak ke-2 ku ganteng sholeh abang geri panas tinggi trus di cek darah positif DBD," tulis Aldi Taher melalui akun instagram miliknya.

Melihat anaknya terkena DBD, mantan suami Dewi Perssik ini mendoakan agar anak keduanya segera sembuh. Saat ini, Geir pun diketahui masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Anak kedua Aldi Taher positif DBD (Foto: Instagram/alditaher.official)





"Minta doanya ya semua INSYA ALLAH cepat sembuh trombosit nya segera naik...AAMINN," tutup Aldi Taher.

Postingan Aldi Taher tersebut, membuat netizen pun turut mendoakan, agar anak kedua sang artis bisa lekas sembuh.

BACA JUGA: Aldi Taher Mengaku Hanya Keluar Uang Rp100 Ribu untuk Nyaleg

"Bismillah cepet sembuh yaaaaaaa semangat," komentar alizaina***.

"Bismillah lekas sembuh Geri," sahut ariefbudiman***.