HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Kedua Aldi Taher Positif DBD

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:05 WIB
Anak Kedua Aldi Taher Positif DBD
Anak kedua Aldi Taher positif DBD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher datang dengan kabar kurang menyenangkan. Anak keduanya, Geraldi Muhammad Aldiansyah alias Geri positif terkena DBD.

Hal itu disampaikan Aldi Taher melalui akun instagram miliknya @alditaher.official dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Dalam unggahan tersebut, Aldi Taher menceritakan bahwa anaknya terkena DBD usai pihak medis melakukan pemeriksaan darah.

"BISMILLAH QODARULLAH  jagoanku anak ke-2 ku ganteng sholeh abang geri panas tinggi trus di cek darah positif DBD," tulis Aldi Taher melalui akun instagram miliknya.

Melihat anaknya terkena DBD, mantan suami Dewi Perssik ini mendoakan agar anak keduanya segera sembuh. Saat ini, Geir pun diketahui masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Aldi Taher

Anak kedua Aldi Taher positif DBD (Foto: Instagram/alditaher.official)


"Minta doanya ya semua INSYA ALLAH cepat sembuh trombosit nya segera naik...AAMINN," tutup Aldi Taher.

Postingan Aldi Taher tersebut, membuat netizen pun turut mendoakan, agar anak kedua sang artis bisa lekas sembuh.

"Bismillah cepet sembuh yaaaaaaa semangat," komentar alizaina***.

"Bismillah lekas sembuh Geri," sahut ariefbudiman***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
