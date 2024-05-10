Profil Tora Sudiro, Aktor Serba Bisa dalam Series Kartu Keluarga

JAKARTA – Aktor Tora Sudiro menjadi salah satu pemeran dalam original series Vision+, Kartu Keluarga. Dalam series tersebut, suami Mieke Amalia ini berperan sebagai seorang ustad yang merupakan mantan residivis.

Keterlibatan Tora dalam series tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Dengan kemampuan akting yang mumpuni dan bakat komedi luar biasa, dia diyakini mampu memerankan karakter tersebut dengan maksimal.

Tora Sudiro merupakan aktor, komedian, musisi, dan presenter yang memulai kariernya di dunia hiburan, pada awal era 2000-an. Dia lahir di Jakarta, 51 tahun silam. Popularitasnya mulai terkerek ketika bermain di genre komedi.

Dia tercatat sudah membintangi sederet film, sinetron, hingga sketsa komedi televisi, seperti Warkop DKI Reborn (2016) dan Extravaganza (2004 hingga 2007). Kemampuannya berakting komedi dengan improvisasi spontan selalu mampu mengocok perut penonton.

Atas aktingnya, Tora Sudiro pernah didapuk sebagai pemenang Aktor Terfavorit dalam sebuah ajang penghargaan pada 2004 dan 2005. Dia juga mendapat penghargaan lain atas bakatnya yang luar biasa.