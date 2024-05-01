Bunga Zainal Comeback Lewat Original Series Kartu Keluarga di Vision+

JAKARTA – Bunga Zainal akan menghibur para penonton melalui original series terbaru Vision+ berjudul 'Kartu Keluarga'. Series ini bahkan menjadi salah satu tayangan yang mendukung kembalinya sosok aktris yang lahir pada 23 Maret 1987 ini di dunia hiburan Tanah Air.

Dalam series ini, Bunga akan beradu akting dengan aktor Dimas Anggara. Menariknya, mereka sudah pernah beradu akting bersama di film Dancing In The Rain pada 2018.

Series 'Kartu Keluarga' akan menceritakan kisah perjuangan seorang single mother yang terpaksa harus terlibat dalam suatu pernikahan palsu. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan Kartu Keluarga yang baru supaya bisa mendaftarkan anak satu-satunya masuk ke SMP favorit, yang berada di zona sekolah berbeda kecamatan.

Selain Bunga Zainal, series ini juga dibintangi oleh aktris dan aktor ternama lainnya seperti Dimas Anggara, Roy Marten, Oline Mendeng, Tora Sudiro dan lainnya.

Bunga Zainal comeback lewat original series Vision+ 'Kartu Keluarga' (Foto: MNC Media)

