HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian dan Mahalini Menikah Hari Ini, Adzam Tiba di Lokasi Akad Nikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |11:29 WIB
Rizky Febian dan Mahalini Menikah Hari Ini, Adzam Tiba di Lokasi Akad Nikah
Rizky Febian dan Mahalini Raharja menikah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian dan Mahalini menikah di Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (10/5/2024) hari ini.

Menurut pantauan di lokasi sejak pukul 08.00 WIB, tidak terlihat kerumunan tamu undangan atau pun karangan bunga yang terpasang di sekitaran Hotel Raffles.



Namun, mobil Rubicorn milik Sule tampak sudah terparkir di depan hotel. Baru sekitar pukul 09.00 WIB, Ustad Muhammad Nur Maulana atau Ustad Maulana terlihat hadir di Hotel Raffles.

Ustad Maulana tampak mengenakan pakai baju koko, peci bewarna putih dan bawahan kain sarung. Ustad Maulana langsung bergegas masuk ke area hotel dan tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media.

Sekitar pukul 09.30 WIB, mobil Alphard putih yang diduga milik mantan istri Sule, Nathalie Holshcer tiba di depan lobby Hotel Raffles.

Seorang wanita turun dari mobil tersebut dengan menggendong putra Sule dan Nathalie, Adzam Andriansyah Sutisna. Namun, tak terlihat Nathalie di sana. Nathalie sendiri diketahui tak hadir sejak acara pengajian di kediaman Sule jelang pernikahan Rizky Febian pada 8 Mei 2024 lalu. Hanya Adzam yang hadir bertemu ayah dan kakak-kakaknya.

