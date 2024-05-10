Rizky Febian dan Mahalini Menikah Hari Ini, Aaliyah Massaid Jadi Bridesmaid

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini akan menikah hari ini, Jumat (10/5/2024). Di hari bahagianya ini, Mahalini mengajak beberapa rekannya untuk mendampinginya sebagai bridesmaid, salah satunya Aaliyah Massaid.

Kekasih Thariq Halilintar itu pun memamerkan potret sebuah kartu bertuliskan "Will you be my bridesmaids?" dengan menandai akun Mahalini.

Kartu tersebut sebagai tanda bahwa Mahalini meminta Aaliyah untuk menjadi bridesmaid di hari bahagianya. Aaliyah tentu dengan senang hati mengiyakan permintaan Mahalini.

"Of course!!!," ujar Aaliyah Massaid dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @aaliyah.massaid, Jumat (10/5/2024).

Di unggahan lainnya, Aaliyah Massaid mengunggah foto miror selfie dirinya yang tengah didandani sejak pukul 05.44 pagi tadi demi tampil cantik untuk mendampingi Mahalini.

Menurut informasi yang beredar di media sosial, acara akad nikah sekaligus resepsi Mahalini dan Rizky Febian berlangsung hari ini, 10 Mei 2024 di Hotel Raffles Jakarta. Namun, belum diketahui secara pasti pukul berapa Rizky Febian akan melakukan prosesi ijab kabul.

