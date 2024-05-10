Doa Sule untuk Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini akan menikah hari ini, Jumat (10/5/2024). Jelang hari bahagia putranya, Sule pun tampak memberikan wejangan sekaligus memanjatkan doa terbaik di momen kumpul keluarga satu hari jelang pernikahan putranya itu.

Sembari merangkul Rizky Febian, Sule pun berharap Mahalini akan menjadi cinta pertama dan terakhir putranya sehingga rumah tangga mereka nantinya abadi sampai akhir hayat.

"Pokoknya yang pertama dan juga yang terakhir ya, jaga Mahalini," ujar Sule dikutip dari kanal YouTube SL Media, Jumat (10/5/2024).

Dia berharap Rizky Febian dan Mahalini bisa selalu saling mendukung saat melangkah bersama sepanjang hidup mereka. Meski nantinya muncul permasalahan, dia berharap keduanya bisa menyelesaikan secara bijak tanpa melibatkan pihak luar.

"Sama Mahalini juga semoga bisa mengimbangi, saling perhatian dan sejalan. Terus kalau masalah kecil-kecil ada pastilah tapi yang jelas itu harus pandai membereskan masalahnya tanpa orang-orang tahu ya," ungkapnya.

Menutup pesannya itu, Sule menyebut bahwa doa-doanya akan selalu mengiringi langkah Rizky Febian dan Mahalini untuk memasuki fase baru dalam kehidupan mereka serta terus menjalaninya sampai akhir hayat.

"Doa ayah mah doa terbaik, pokoknya sampai nanti akhir hayat memisahkan terus bersama Lini," pungkasnya.

