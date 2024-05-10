Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Sule untuk Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |08:00 WIB
Doa Sule untuk Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini
Doa Sule untuk pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: IG Rizky Febian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini akan menikah hari ini, Jumat (10/5/2024). Jelang hari bahagia putranya, Sule pun tampak memberikan wejangan sekaligus memanjatkan doa terbaik di momen kumpul keluarga satu hari jelang pernikahan putranya itu.

Sembari merangkul Rizky Febian, Sule pun berharap Mahalini akan menjadi cinta pertama dan terakhir putranya sehingga rumah tangga mereka nantinya abadi sampai akhir hayat.

Doa Sule untuk Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

"Pokoknya yang pertama dan juga yang terakhir ya, jaga Mahalini," ujar Sule dikutip dari kanal YouTube SL Media, Jumat (10/5/2024).

Dia berharap Rizky Febian dan Mahalini bisa selalu saling mendukung saat melangkah bersama sepanjang hidup mereka. Meski nantinya muncul permasalahan, dia berharap keduanya bisa menyelesaikan secara bijak tanpa melibatkan pihak luar.

"Sama Mahalini juga semoga bisa mengimbangi, saling perhatian dan sejalan. Terus kalau masalah kecil-kecil ada pastilah tapi yang jelas itu harus pandai membereskan masalahnya tanpa orang-orang tahu ya," ungkapnya.

Menutup pesannya itu, Sule menyebut bahwa doa-doanya akan selalu mengiringi langkah Rizky Febian dan Mahalini untuk memasuki fase baru dalam kehidupan mereka serta terus menjalaninya sampai akhir hayat.

"Doa ayah mah doa terbaik, pokoknya sampai nanti akhir hayat memisahkan terus bersama Lini," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement