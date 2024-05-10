Sinopsis Film Robin Hood, Pencuri yang Melindungi Rakyatnya

JAKARTA - Sinopsis film Robin Hood akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Robin Hood adalah film aksi-petualangan Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Otto Bathurst dan ditulis oleh Ben Chandler dan David James Kelly, dari cerita oleh Chandler.

Ini adalah kisah ulang kontemporer dari legenda Robin Hood, dan mengikuti pelatihannya oleh John untuk mencuri dari Sheriff of Nottingham. Film ini dibintangi oleh Taron Egerton sebagai Robin, dan menampilkan Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, dan Jamie Dornan dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 15% berdasarkan 167 ulasan, dengan peringkat rata-rata 3,9/10.

Sinopsis Film Robin Hood

Lord Robin of Loxley, seorang bangsawan dan master busur panjang Inggris, tinggal di Nottingham dan menikmati kehidupan yang baik dengan kekasihnya Marian, sebelum dia diambil oleh Sheriff of Nottingham yang korup untuk bertempur dalam Perang Salib Ketiga melawan orang-orang Saracen.

Empat tahun kemudian, Robin menjadi kecewa dengan Perang Salib ketika dia gagal mencegah komandannya, Guy of Gisbourne, dari mengeksekusi tawanan tak bersenjata, termasuk seorang remaja, yang memicu Gisbourne untuk mengirim Robin kembali ke rumah di bawah tuduhan perilaku pengkhianatan.

Ketika dia kembali ke Nottingham, Robin belajar dari teman lamanya Friar Tuck bahwa Sheriff telah secara resmi menyatakan dia mati dua tahun sebelumnya, merebut tanah dan kekayaannya untuk terus mendanai upaya perang atas desakan Kardinal Franklin yang korup. Warga dibuang dari kota dan ke kota tambang batubara di seberang sungai.

Menginvestigasi "the Slags", Robin menyaksikan orang-orang biasa merencanakan untuk bangkit melawan pemerintah yang menindas dan mengeksploitasi mereka dan mengetahui bahwa Marian sekarang terlibat dengan pemimpin yang bercita-cita mereka, Will Tillman. Robin dicegah menghubunginya oleh tahanan yang putranya dia coba selamatkan. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Yahya - yang katanya bisa diterjemahkan menjadi "John" - dan mengusulkan bahwa dia dan Robin bekerja untuk mengakhiri perang dengan mencuri kembali uang yang diambil dari rakyat. Marian mencari Robin setelah mengetahui bahwa dia masih hidup, tetapi John menasihatinya untuk tidak memberitahunya tentang rencananya demi perlindungan pribadinya.

Melalui regimen pelatihan yang melelahkan di rumahnya yang sekarang rusak, Robin meningkatkan keterampilannya dalam memanah dan bertarung dan mulai mencuri kekayaan yang Sheriff peroleh dari penduduk kota, mendapatkan julukan "The Hood" sambil menyembunyikan aktivitasnya dengan menyamar sebagai playboy-Bangsawan yang frivolous yang mendukung rezim Sheriff.

Selama pesta untuk menghormati Kardinal yang dihadiri oleh Robin, Marian, dan Will, Marian dan Robin menemukan bahwa perang adalah kelicikan gereja, yang juga mendanai tentara Saracen, untuk mengalahkan raja dan mengklaim kekuasaan total setelah kematiannya. Gisbourne dan pasukannya menyerbu "the Slags" atas perintah Sheriff untuk menemukan Hood.