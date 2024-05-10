Perjalanan, Single Comeback Virzha

JAKARTA - Sejak pertama kali muncul di dunia musik Indonesia, Virzha telah menjadi musisi yang sangat produktif. Hingga tahun 2024, musisi yang lahir pada tanggal 12 Mei 1990 tersebut telah menghasilkan total 3 album dengan berbagai hits single, seperti Aku Lelakimu, Kita Yang Beda, dan Tentang Rindu. Tidak hanya itu, Virzha juga tetap aktif sebagai vokalis terpilih dari band legendaris, Dewa 19.

Kabar gembira datang pada tanggal 19 April 2024, ketika solois dengan karakter suara khas tersebut akhirnya merilis single terbarunya yang berjudul Perjalanan. Lagu ini seolah mampu mengobati kerinduan para penggemar Virzha di seluruh Indonesia.

Single Perjalanan memiliki makna yang sangat mendalam. Melalui lagu ini, Virzha bercerita tentang sesuatu yang memiliki peran penting dalam hidupnya. Hal tersebut selalu dirindukan karena kehadirannya, dan senantiasa memberikan rasa percaya diri yang istimewa. Lebih dari itu, keberadaan hal tersebut dapat membuat hidup menjadi lebih berarti.

"Perjalanan bercerita tentang sesuatu yang memiliki peran penting yang selalu dirindukan di dalam hidup. Sehingga membuat diri terasa percaya diri dan lebih berarti," ungkap Virzha saat menjelaskan makna lagu tersebut.

Ketika mendengarkan single Perjalanan ini, para pecinta musik akan dimanjakan dengan karakter suara Virzha yang sangat dirindukan. Vokal Virzha terdengar begitu padu dan harmonis dalam setiap bagian lagu yang dibawakan. Selain itu, nikmati lagunya secara menyeluruh karena terdapat berbagai hook mengejutkan yang sayang untuk dilewatkan.

Komposisi musiknya pun disajikan dengan begitu memanjakan telinga, berkat nuansa pop-rock yang begitu kental dalam lagu ini. Perjalanan menjadi single comeback yang sangat memukau dari Virzha.