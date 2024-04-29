Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suara Virzha saat Ijab Kabul Curi Perhatian, Warganet: Mahal Banget

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:25 WIB
Suara Virzha saat Ijab Kabul Curi Perhatian, Warganet: Mahal Banget
Suara Virzha saat ijab kabul curi perhatian warganet. (Foto: Instagram/@officialdewa19)
JAKARTA - Virzha, vokalis Dewa 19 akhirnya melepas masa lajangnya di usia 33 tahun. Dia meminang sang pujaan hati, Sausan Sabrina di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, pada 28 April 2024. 

Momen Virzha mengucap ijab kabul pun sempat viral di akun TikTok @tikaka2 dengan lebih dari 1,1 juta view dan 27.400 likes. Pernikahan diam-diam sang vokalis cukup menarik perhatian warganet. 

Pasalnya, sang penyanyi nyaris tak pernah mengumbar hubungan asmaranya di media sosial. Hal lain yang menarik perhatian warganet adalah saat pelantun Tentang Rindu itu mengucapkan ijab kabul menggunakan bahasa Arab dalam satu tarikan napas. 

Tak sedikit warganet yang memuji suara Virzha yang terdengar layaknya dubber film-film para nabi. “Suara ijab kabulnya mahal banget tuh,” kata seorang pengguna TikTok. 

Suara Virzha saat ucap ijab kabul curi perhatian warganet. (Foto: TikTok/@tikaka2)

Lainnya mengatakan, “Suara Virzha mantap banget saat mengucapkan ijab kabul.” Sementara warganet lain menuliskan, “Masya Allah, suara Mas Virzha,kayak yang di film tentang nabi-nabi gitu.” 

Sementara itu, Sausan Sabrina tampil memesona dalam gaun putih dalam pesta pernikahan tersebut. Paras cantik khas Timur Tengah miliknya juga ramai dipuji warganet.*

(SIS)

