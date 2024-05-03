Dinar Candy Donasikan Hadiah Kemenangan Duel Tinju Lawan Ayu Aulia ke 3 Panti Asuhan

JAKARTA - Dinar Candy baru saja mengunjungi tiga panti asuhan sekaligus. Bukan dengan tangan kosong, kekasih dari Ko Apex itu turut membawa donasi dari hasil kemenangan dalam duel tinju melawan Ayu Aulia dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) series 5 pada 21 April 2024.

Melalui akun instagram miliknya @dinar_candy Disc Jockey ini terlihat membagikan momen bersama anak-anak panti ketika berkunjung. Tak lupa, ia pun membawa donasi dalam bentuk sabuk bewarna pink bercampur biru.

"Bismillah 3 panti asuhan lagi kelilingi hasil kemenangan boxing," ucap Dinar Candy dalam akun instagram miliknya.

Selain itu, Dinar Candy juga berharap agar anak-anak yatim semangat belajar hingga mencapai cita-cita yang mereka idam-idamkan.

Dinar Candy donasikan hadiah duel tinju ke 3 panti asuhan (Foto: Instagram/dinar_candy)





"Ade-ade semangat belajarnya jadilah anak2 berbakti dan kejar cita-cita kalian setinggi-tingginya. Bertumbuh besar lah berguna untuk bangsa dan negara amin," tutup Dinar Candy.

Sebagaimana diketahui, dalam duel tinju Dinar Candy diketahui unggul dari Ayu Aulia. Bahkan Dinar mampu menang telak dalam pertandingan tersebut.

"Hakim A 40 36, hakim 39 32. Kemenangan dengan angka mutlak oleh Dinar Candy," kata pemandu acara.

(van)