Tumbangkan Ayu Aulia, Kado Terindah Dinar Candy di Ultah 31 Tahun

JAKARTA - Gelaran duel tinju Holywings Sport Show (HSS) series 5 telah digelar di Indonesia Arena di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (21/4/2024).

Salah satu laga menarik tersaji yakni Dinar Candy dan Ayu Aulia dengan kemenangan mutlak untuk Dinar.

Partai mempertemukan Dinar Candy dan Ayu Aulia berjalan selama 4 ronde itu menjadi panggung bagi Dinar untuk menunjukkan keunggulannya sejak awal. Terbukti, sejak bel pertama Dinar pun tampil agresif dan bertubi-tubi melepaskan serangan.

Keputusan Dinar untuk menekan lawan membuahkan hasil ketika menyudutkan Ayu dalam ronde pertama. Hal ini menjadi membuat Dinar di atas angin dalam partai ini.

Tak tinggal diam, Ayu berusaha keras tetapi kekuatan dan strategi Dinar terbukti sulit untuk ditandingi. Alhasil wasit terpaksa menghentikan pertandingan sejenak pada ronde kedua karena cedera hidung yang dialami Ayu akibat pukulan keras dari Dinar.

Usai dipastikan kondisinya membaik, pertarungan kembali dilanjutkan. Namun tekanan Dinar tak terbendung dan poin dikumpulkan Dinar selama pertandingan sulit untuk dikejar.

Kemudian adanya pengumuman juri membuat Dinar Candy dinyatakan sebagai pemenang mutlak dengan raihan medali ketiga dalam Seri 5 HSS.

"Hakim A 40 36, hakim 39 32. Kemenangan dengan angka mutlak oleh Dinar Candy," kata pemandu acara dikutip pada Senin (22/4/2024)