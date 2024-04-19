Dinar Candy Dapat Restu dari Ayah Usai Ajak Ko Apex Lebaran di Kampung Halamannya

JAKARTA - Dinar Candy merayakan momen lebaran tahun ini bersama orang-orang spesial. Bukan hanya keluarga, perepuan yang berprofesi sebagai DJ ini juga merayakan lebaran bersama kekasihnya, Ko Apex.

Menariknya, Dinar tampak mengajak pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu untuk berlebaran di kampung halamannya. Bahkan momen itu juga menjadi pertemuan Ko APex dengan ayah dari Dinar Candy.

Terkait pertemuan Ko Apex dengan ayahnya, Dinar pun sempat sedikit berbagi cerita. Menurutnya, sang ayah cukup menyambut dengan baik sosok Ko Apex, bahkan memberikan restu atas hubungannya dengan duda dua anak tersebut.

"Ya silaturahmi antar keluarga. Aku sebelum Lebaran silaturahmi ke keluarga dia, pas Lebaran ke keluarga aku," ujar Dinar Candy belum lama ini.

Dinar Candy dapat restu pacaran dengan Ko Apex (Foto: Instagram/dinar_candy)

"Okelah setuju. Ya karena Lebaran bareng, ya pasti (ayah) ngerestuin," sambungnya.

Kendati sudah mengantongi restu dari keluarga, khususnya ayah, perempuan 30 tahun ini mengaku belum ingin buru-buru menikah. Pasalnya, sampai saat ini ia masih fokus dengan urusan pekerjaan.

"Ya tungguinlah, tungguin saja. Ya gimana kerjaannya capek. Dia juga masih sama kerjaannya. Kerjaan aku kan nyita waktu, tur, buat ketemu saja kadang susah, jadi kebanyakan video call. Dia juga banyak usaha," bebernya.

(van)