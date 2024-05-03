Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Dipastikan Masih Berusaha Jadi Istri dan Ibu yang Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |13:35 WIB
Sarwendah Dipastikan Masih Berusaha Jadi Istri dan Ibu yang Baik
Sarwendah masih berusaha jadi istri dan ibu yang baik (Foto: Instagram/sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Sarwendah Tan, Chris Sam Siwu, ikut bersuara terkait rumor yang menimpa rumah tangga kliennya. Dia bahkan meyakini jika hubungan rumah tangga Sarwendah dengan Ruben Onsu, masih baik-baik saja.

Hal ini karena Sarwendah tak pernah membahas hal negatif tentang Ruben Onsu kepada tim kuasa hukumnya.

"Saya rasa baik-baik saja ya, karena memang Sarwendah nggak pernah bicara hal-hal negatif soal Ruben," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jum'at (3/5/2024).

Meski belum bersedia berkomentar banyak, Chris memastikan jika Sarwendah masih berusaha menjadi istri sekaligus ibu yang baik untuk keluarganya.

Sarwendah

Sarwendah masih berusaha jadi istri dan ibu yang baik (Foto: Instagram/sarwendah29)


"Klien kami fokus terhadap bagaimana merawat anak dan berusaha menjadi istri yang baik. Jadi kalau untuk memikirkan (menggugat) itu nggak ada. Jadi itu bisa kami katakan hoax dan tidak benar," jelasnya.

Chris sendiri tak bersedia menanggapi isu pisah rumah yang menimpa keluarga kliennya. Sebab, pihaknya baru ditunjuk untuk mengawal isu gugatan ini sehingga belum berhak bicara terkait konteks lain.

"Jadi kuasa hukum yang ditunjuk Sarwendah saat ini hanya sebatas meminta klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait berita yang tidak benar ini. Terkait yang lain-lain, kami belum ditunjuk," tuturnya.

Dalam wawancara terpisah, Sarwendah merasa dirugikan atas beredarnya isu yang menyebut dirinya menggugat Ruben ke pengadilan.

Halaman:
1 2
