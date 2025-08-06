Dari Kerja Bareng, Sarwendah Happy Dijodohkan dengan Giorgio Antonio

JAKARTA - Hubungan Sarwendah dan Giorgio Antonio memang bermula dari urusan bisnis. Namun chemistry antara mereka, membuat netizen ramai menjodohkan keduanya.

Menanggapi hal tersebut, Sarwendah dan Giorgio mengaku tidak keberatan. Bahkan, keduanya merasa cukup senang atas antusiasme penggemar dengan hubungan mereka.

"Happy sih dengan adanya shipper-shiper ini. Kami juga kan sering berinteraksi dengan mereka. Terima kasih sudah selalu mensupport kami," kata Giorgio Antonio di Thamrin, Jakarta Pusat, pada 5 Agustus 2025.

Hal senada diungkapkan oleh Sarwendah. Baginya, selama dukungan yang diberikan tidak memiliki tendensi negatif, dia mengaku, tak masalah dijodohkan.

"Ternyata, orang-orang menerima kedekatan kami dengan cukup positif. Jadi aku merasa happy sih," ungkap Sarwendah.

Sarwendah Tak Keberatan Dijodohkan dengan Giorgio Antonio. (Foto: Instagram/@sarwendah29/@giorgioantonioc)

Bagi Sarwendah, Giorgio Antonio adalah sosok pria yang tegas dan sangat profesional, terutama saat diajak berdiskusi mengenai bisnis.

"Dia adalah laki-laki yang tahu apa yang harus dia lakukan. Dia enak diajak ngobrol, termasuk soal bisnis. Itu nyambung banget," imbuhnya.*

(SIS)