Sarwendah Sedih Keluarganya Selalu Dihantam Gosip Miring: Aku Serba Salah

JAKARTA - Sarwendah Tan tak mampu menutupi kesedihannya ketika keluarganya kembali diterpa isu miring. Kali ini, mantan personel Cherrybelle itu diduga menggugat suaminya secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan suara bergetar, ibu tiga anak tersebut membantah rumor tersebut. "Tidak ada gugatan. Aku tidak pernah melayangkan gugatan apapun untuk Ruben," kata Sarwendah saat ditemui di Cipete, Jakarta Selatan, pada 2 Mei 2024.

Sarwendah merasa serba salah menghadapi gosip-gosip miring yang berseliweran tentang keluarganya. "Aku tuh sebenarnya sedih banget. Ada yang bilang, aku ada apa-apa sama anak aku, terus sekarang aku dibilang gugat suami," ujarnya menambahkan.

Istri Ruben Onsu itu pun meminta semua pihak agar tidak menggiring opini negatif tentang keluarganya. Dia khawatir, semua tudingan tersebut akan berpengaruh pada anak-anaknya. Apalagi kini, dua putrinya sudah semakin besar.