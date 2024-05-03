Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Sedih Keluarganya Selalu Dihantam Gosip Miring: Aku Serba Salah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |11:31 WIB
Sarwendah Sedih Keluarganya Selalu Dihantam Gosip Miring: Aku Serba Salah
Sarwendah sedih keluarganya selalu dihantam isu miring. (Foto: Instagram/@sarwendah29)
A
A
A

 

JAKARTA - Sarwendah Tan tak mampu menutupi kesedihannya ketika keluarganya kembali diterpa isu miring. Kali ini, mantan personel Cherrybelle itu diduga menggugat suaminya secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan suara bergetar, ibu tiga anak tersebut membantah rumor tersebut. "Tidak ada gugatan. Aku tidak pernah melayangkan gugatan apapun untuk Ruben," kata Sarwendah saat ditemui di Cipete, Jakarta Selatan, pada 2 Mei 2024.

Sarwendah merasa serba salah menghadapi gosip-gosip miring yang berseliweran tentang keluarganya. "Aku tuh sebenarnya sedih banget. Ada yang bilang, aku ada apa-apa sama anak aku, terus sekarang aku dibilang gugat suami," ujarnya menambahkan.

Istri Ruben Onsu itu pun meminta semua pihak agar tidak menggiring opini negatif tentang keluarganya. Dia khawatir, semua tudingan tersebut akan berpengaruh pada anak-anaknya. Apalagi kini, dua putrinya sudah semakin besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173194/sarwendah-nxXb_large.jpg
Sarwendah Tan Bahas soal Lavender Marriage, Netizen Ramai Berspekulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160772/sarwendah-0GRf_large.jpg
Dari Kerja Bareng, Sarwendah Happy Dijodohkan dengan Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160760/sarwendah_dan_giorgio_antonio-1GyO_large.jpg
Sarwendah Akui Banjir Job setelah Kenal Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159058/sarwendah-GQX0_large.jpg
Sarwendah Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya Atas Pelanggaran UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159048/sarwendah-4dsx_large.jpg
Sarwendah Tanggapi Tuduhan Selingkuh dan Punya Anak dari Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157638/sarwendah_tan-2u8e_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Sarwendah Tan Janji Akan Jaga sang Ibu 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement