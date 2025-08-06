Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Akui Banjir Job setelah Kenal Giorgio Antonio

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |08:20 WIB
Sarwendah Akui Banjir <i>Job</i> setelah Kenal Giorgio Antonio
Sarwendah Akui Banjir Job setelah Kenal Giorgio Antonio. (Foto: Instagram/@sarwendah29/@giorgioantonioc)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah dan Giorgio Antonio semakin sering tampil bersama dalam Live di media sosial. Momen itu, tak lepas dari urusan bisnis keduanya.

Giorgio mengaku, kecocokannya dengan Sarwendah dalam hal pekerjaan membuka banyak peluang bisnis.

"Kami sudah cukup sering ya kerja bareng. Sinergi kami cukup baik dan ya cocok saja untuk kerja bareng," ujar sang pengusaha di Thamrin, Jakarta Pusat, pada 5 Agustus 2025.

Sarwendah menimpali, sangat bersyukur kolaborasinya dengan Giorgio membuahkan hasil yang manis. Mereka mendapat banyak tawaran pekerjaan dari berbagai brand.

"Karena kami sering Live bareng dan chemistrynya dapat, jadi banyak brand yang mengundang saya dan Gio berbarengan," ungkap ibu tiga anak tersebut.

Halaman:
1 2
