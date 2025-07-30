Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya Atas Pelanggaran UU ITE

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |07:45 WIB
Sarwendah Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya Atas Pelanggaran UU ITE
Sarwendah Siap Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya. (Foto: Instagram/@sarwendah29)
JAKARTA - Chris Sam Siwu mewakili kliennya, Sarwendah Tan, akan melaporkan akun TikTok @vina.run yang telah menebar fitnah tentang dirinya dan sang putri.

"Saya sudah komunikasi dengan Sarwendah dan dia sepakat untuk lapor polisi. Jadi, kami tidak akan melakukan somasi terbuka, tapi langsung melaporkan akun tersebut," ujar Chris pada awak media, pada 29 Juli 2025. 

Chris Sam Siwu menegaskan, apa yang diungkap akun TikTok tersebut terhadap kliennya dan anaknya adalah fitnah. "Saya tidak tahu tujuan dan motifnya apa unggah begituan. Biar nanti pihak kepolisian yang akan melihat," katanya.

Karena itu, Chris meminta sosok di balik akun TikTok @vina.run untuk berjiwa besar datang dalam pemeriksaan jika nanti sudah dilaporkan. Dia meminta akun tersebut membuktikan klaimnya di hadapan penyidik.

Sang pengacara menyebut, kliennya tidak akan meminta pemilik akun TikTok tersebut untuk meminta maaf atas unggahannya. 

Sarwendah
Sarwendah Siap Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya. (Foto: Instagram/@sarwendah29)

"Untuk apa minta maaf? Ini bukan kejadian pertama anak klien kami difitnah. Sebelumnya kan terjadi sama Betrand. Jadi kali ini, langsung lapor ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU ITE," ungkapnya.

Chris Sam Siwu mengungkapkan, saat ini dirinya menunggu arahan dari Sarwendah terkait kapan mau melaporkan netizen tersebut.

 



