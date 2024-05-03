Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah dan Ruben Onsu Pisah Rumah, Betrand Peto Minta Maaf

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:08 WIB
Sarwendah dan Ruben Onsu Pisah Rumah, Betrand Peto Minta Maaf
Sarwendah dan Ruben Onsu pisah rumah, Betrand Peto minta maaf. (Foto: Instagram/@sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto tiba-tiba meminta maaf kepada penggemarnya di Instagram. Permintaan maaf tersebut diunggahnya di tengah hantaman rumor rumah tangga orangtuanya, Ruben Onsu dan Sarwendah Tan. 

“Maaf ya baru upload foto lagi,” ujarnya sambil menambahkan beberapa foto baru di akun Instagram pribadinya, pada 1 Mei 2024. Bisa dipastikan, permintaan tersebut tak ada kaitannya dengan permasalahan kedua orangtuanya.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar penggemar. “Jangan ngilang lagi ya Nyo. Obat kangennya susah,” kata akun @ratih.niasari di kolom komentar. Akun @karmawatis_bxb_bima menuliskan, “Kami kangen banget sama Onyo.” 

Sementara itu, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah kembali diterpa isu miring setelah mantan personel Cherrybelle itu mengaku pisah rumah dengan suaminya sejak 2 bulan silam. 

Ruben juga tidak terlihat menemani sang istri saat menjalani operasi sinusitis, pada April silam. Saat keluar rumah sakit, Sarwendah hanya ditemani putra sulungnya, Betrand Peto dan sang adik ipar, Jordi Onsu.

Sarwendah dan Ruben Onsu pisah rumah, Betrand Peto minta maaf. (Foto: Instagram/@sarwendah29)

Namun kepada STARPRO Indonesia, Sarwendah menegaskan, keputusannya memilih tinggal di rumah sang adik bukan karena pernikahannya dengan Ruben bermasalah. Dia mengaku, pisah rumah karena kesibukan sang suami. 

Tak hanya soal pisah rumah, Sarwendah juga diduga menggugat sang suami ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan staf humas PN Jaksel, gugatan perdata itu dilayangkan seorang perempuan. 

Halaman:
1 2
