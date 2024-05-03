Ruben Onsu Tanggapi Kabar Gugatan Perdata Sarwendah

JAKARTA - Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menanggapi rumor yang mengatakan sang presenter digugat perdata oleh istrinya, Sarwendah Tan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sang pengacara mengaku, belum mengetahui perihal gugatan tersebut. “Enggak, saya belum dengar apa-apa. Belum ada gugatan apapun,” ujarnya saat ditemui awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada 2 Mei 2024.

Minola Sebayang menambahkan, sejauh ini Ruben Onsu belum meminta bantuan hukum apapun padanya. “Terakhir komunikasi dengan Ruben itu ya soal hubungan dia dengan adiknya, Jordi,” katanya lagi.

Rumor Sarwendah Tan menggugat perdata suaminya berkembang dari pernyataan Djuyamto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 2 Mei 2024. Dia mengungkap, Ruben Samuel (nama asli Ruben Onsu) digugat perdata seorang perempuan.