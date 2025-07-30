Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Spill Identitas Pemilik Akun TikTok yang Fitnah Putrinya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |07:10 WIB
Ruben Onsu <i>Spill</i> Identitas Pemilik Akun TikTok yang Fitnah Putrinya
Ruben Onsu Spill Identitas Pemilik Akun TikTok yang Fitnah Putrinya. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Sesuai janjinya, Ruben Onsu memburu sosok di balik akun TikTok @vina.run yang telah menyebar fitnah tentang putrinya di media sosial.

Lewat Insta Story, dia menyebut, pemilik akun TikTok @vina.run adalah perempuan 38 tahun bernama Vina Wiryanti yang berdomisili di Jakarta.

"Jangan galak-galak ah. Jangan sok kuat. Dikira hebat, enggak tahunya akun Facebook dan Instagram ditutup," ujar Ruben dalam unggahannya, pada 29 Juli 2025. 

Ruben Onsu menambahkan, "Sudah gue bilang, gue bisa ketemu sama lo nih. Segitu dulu spill dari gue. Mau gue spill foto, KTP, dan no hape lo? Atau, nama dan no hape anak lo?"

Menariknya, netizen tersebut tidak gentar dengan 'gertakan' Ruben Onsu. Lewat unggahannya di TikTok, akun @vina.run membagikan ulang postingan Ruben tersebut.

Bersama unggahan tersebut, akun tersebut menuliskan, "T**** memang benar anak dari Paulus Pinontoan Tirajoh dan Sarwendah."

Ruben Onsu
Ruben Onsu

Akun TikTok itu menambahkan, Sarwendah berselingkuh dengan Paulus saat masih berstatus istri Ruben Onsu. Terkait tuduhan tersebut, Sarwendah pun buka suara.

Dalam unggahannya di Insta Story, mantan personel Cherrybelle itu menegaskan tak mengenal sosok Paulus Pinontoan Tirajoh. Dia juga menyebut, putrinya adalah hasil bayi tabung yang dijalaninya di Morula IVF Jakarta.

"Semoga ada tindakan baik dari akun ini kalau tidak mau saya tindak lebih lanjut. Karena ini menyangkut anak saya yang sama sekali tidak bersalah," ujar Sarwendah.

 

