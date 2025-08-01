Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Akui Tak Libatkan Sarwendah saat Laporkan Netizen ke Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |09:34 WIB
Ruben Onsu Akui Tak Libatkan Sarwendah saat Laporkan Netizen ke Polisi
Ruben Onsu Akui Tak Libatkan Sarwendah saat Laporkan Netizen ke Polisi. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu mengaku, tak melibatkan mantan istrinya, Sarwendah Tan, saat akan melaporkan akun TikTok @vina.run yang memfitnah putri mereka. 

Dia mengaku, upaya hukum tersebut diambilnya atas inisiatif sendiri. "Enggak ada koordinasi. Saya berdiri sendiri atas nama anak," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025.

Meski tidak berkoordinasi dengan mantan istrinya terkait laporan polisi tersebut, namun Ruben Onsu memastikan, keputusannya didukung penuh oleh sang putra, Betrand Peto. 

"Kalau enggak ada kegiatan manggung, sebenarnya Onyo mau ikut buat laporan," ujar presenter 41 tahun tersebut.

Ruben mengungkapkan, Betrand Peto sempat begitu emosi saat tahu adik perempuannya menjadi korban fitnah dan cyber bullying di media sosial. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175521/betrand_peto_dan_ruben_onsu-kr1n_large.jpg
Cara Unik Betrand Peto Ingatkan Ruben Onsu untuk Salat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173683/ruben_onsu-2XIm_large.jpg
Ruben Onsu Pilih Hengkang dari Acara TV setelah Statusnya sebagai Mualaf Dipermasalahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159584/ruben_onsu-PLst_large.jpg
Ruben Onsu Jerat Akun TikTok Pemfitnah Putrinya dengan Pasal Berlapis, Ancaman Hukuman 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159054/ruben_onsu-X5ha_large.jpg
Ruben Onsu Spill Identitas Pemilik Akun TikTok yang Fitnah Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158881/ruben_onsu-7aUQ_large.jpg
Ruben Onsu Geram Anak Dibully, Ancam Tempuh Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158794/ruben_onsu-c53r_large.jpg
Kronologi Ruben Onsu Jatuh di Kamar Mandi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement