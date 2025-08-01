Ruben Onsu Akui Tak Libatkan Sarwendah saat Laporkan Netizen ke Polisi

Ruben Onsu Akui Tak Libatkan Sarwendah saat Laporkan Netizen ke Polisi. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

JAKARTA - Ruben Onsu mengaku, tak melibatkan mantan istrinya, Sarwendah Tan, saat akan melaporkan akun TikTok @vina.run yang memfitnah putri mereka.

Dia mengaku, upaya hukum tersebut diambilnya atas inisiatif sendiri. "Enggak ada koordinasi. Saya berdiri sendiri atas nama anak," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025.

Meski tidak berkoordinasi dengan mantan istrinya terkait laporan polisi tersebut, namun Ruben Onsu memastikan, keputusannya didukung penuh oleh sang putra, Betrand Peto.

"Kalau enggak ada kegiatan manggung, sebenarnya Onyo mau ikut buat laporan," ujar presenter 41 tahun tersebut.

Ruben mengungkapkan, Betrand Peto sempat begitu emosi saat tahu adik perempuannya menjadi korban fitnah dan cyber bullying di media sosial.