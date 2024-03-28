Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sebelum Tur, Aespa Bakal Rilis Album Baru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |07:36 WIB
Sebelum Tur, Aespa Bakal Rilis Album Baru
Aespa akan rilis album baru sebelum memulai tur Juni mendatang. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Girl group aespa dikabarkan akan merilis karya terbaru mereka dalam waktu dekat. Ilgan Sports melaporkan, Karina cs tengah dalam tahap akhir persiapan comeback mereka, pada Mei 2024.

Terkait pemberitaan tersebut, SM Entertainment selaku agensi yang menaungi aespa pun merilis keterangan resmi mereka.

“Sejauh ini, belum ada jadwal comeback resmi aespa yang bisa kami sampaikan. Kami akan merilis jadwal comeback resmi nanti,” ujar perwakilan agensi tersebut seperti dikutip dari Topstarnews, Kamis (28/3/2024).

Jika aespa memang benar akan comeback bulan depan, maka ini akan menjadi proyek terbaru mereka, setelah merilis mini album ‘Drama’, pada November 2023. Mereka juga sempat merilis single remake Regret of the Times milik Seo Taiji.

Jadwal tur aespa. (Foto: SM Entertainment)

Pada 19 Februari 2024, aespa juga sudah mengumumkan jadwal tur terbaru mereka, SYNK: PARALLEL LINE. Tur tersebut, akan dibuka di Seoul, pada 29 dan 30 Juni 2024. Selanjutnya, mereka akan tur di Fukuoka, Jepang, pada 6 dan 7 Juli 2024.

Halaman:
1 2
