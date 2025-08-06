Tahun Depan, Aespa Gelar Konser SYNK: aeXIS LINE di Jakarta

Aespa Bakal Gelar Konser di Jakarta pada 4 April 2026. (Foto: SM Entertainment)

SEOUL - MY, bersiaplah karena aespa akan segera memulai tur konser ‘SYNK:aeXIS LINE’ di 10 kota di Asia. Kabar tersebut dikonfirmasi SM Entertainment pada 6 Agustus 2025.

Mengutip Allkpop, aespa memilih tema ‘SYNK: aeXIS LINE’ karena terinspirasi dari konsep ‘axis line’ yang melambangkan ‘awal mula koneksi baru.,

Setelahnya, aespa akan melanjutkan tur dengan menggelar konser di beberapa kota di Jepang, dari Fukuoka, Tokyo, Aichi, hingga Osaka.

Aespa Bakal Konser di Jakarta Tahun Depan. (Foto: SM Entertainment)

Di Tokyo, aespa akan tampil di dua venue sekaligus: Ariake Arena (11-12 Oktober 2025) dan Yoyogi National Gymnasium (8-9 November 2025).

Kemudian, Karina cs akan menyapa para penggemar mereka di Bangkok, Hong Kong, Macau, dan Jakarta. Nah, khusus di Jakarta, konser akan digelar pada 4 April 2026. SM Entertainment memastikan, akan ada jadwsl tur tambahan.

Informasi lebih lanjut terkait rencana tur konser aespa akan diumumkan lewat komunitas fanbase resmi dan media sosial. Sementara itu, aespa akan merilis single dan mini album bertajuk Rich Man, pada 5 September 2025.

(SIS)