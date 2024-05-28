Jawaban Slay Karina dan Winter soal Ambisi Bos HYBE Menghancurkan Aespa

SEOUL - Aespa akhirnya menanggapi keinginan Bang Si Hyuk untuk ‘menghancurkan’ mereka. Ambisi itu diketahui dari isi chat bos HYBE Corporation tersebut yang disebar oleh Min Hee Jin, CEO ADOR, pada April silam.

Dalam chat tersebut, Bang menuliskan, “Kau bisa menghancurkan Aespa kan? Aku percayakan masalah ini kepadamu. Kapan kita bisa minum bareng?” Min tampak hanya tertawa menanggapi permintaan bos HYBE tersebut.

Lewat bukti percakapan itu diketahui bahwa Bang Si Hyuk berambisi mengalahkan girl group debutan SM Entertainment itu dengan mendebutkan New Jeans, grup asuhan ADOR yang dipimpin Min Hee Jin.

Karina pun menanggapi santai pernyataan bos HYBE tersebut ketika disinggung wartawan saat konferensi pers perilisan album penuh perdana mereka bertajuk ‘Armageddon’, pada 27 Mei 2024.

“Tentu saja kami sudah mendengar kabar tersebut. Namun karena sedang mempersiapkan album penuh perdana, kami memutuskan fokus berlatih dan mempersiapkan diri,” ujar Karina dikutip dari Koreaboo, Selasa (28/5/2024).

Idol 24 tahun itu menambahkan, dukungan dan cinta dari fans menjadi penyemangat Aespa dalam menggarap ‘Armageddon’. Karina juga berterima kasih kepada publik, SM Entertainment, dan para member aespa yang telah bekerja keras.

Di lain pihak, Winter memastikan, dirinya dan member aespa lainnya tidak tersinggung dengan pernyataan Bang Si Hyuk tersebut. “Fokus kami hanya bagaimana agar ‘Armageddon’ bisa sukses,” katanya menambahkan.