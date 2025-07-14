Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aespa Bakal Rilis Album Baru September 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |20:30 WIB
Aespa Bakal Rilis Album Baru September 2025
Aespa Bakal Rilis Album Baru September 2025. (Foto: Instagram/@aespa_official)
A
A
A

SEOUL - Aespa akan merilis album baru, pada September 2025. Leejung dikabarkan akan bertanggung jawab dalam mengurus koreografi single terbaru Karina cs tersebut. 

Terkait kabar tersebut, SM Entertainment akhirnya membenarkan bahwa aespa saat ini tengah mempersiapkan album baru yang akan dirilis pada September 2025.

Jawaban <i>Slay</i> Karina dan Winter soal Ambisi Bos HYBE Menghancurkan Aespa
Aespa Bakal Rilis Album Baru September 2025. (Foto: Instagram/@aespa_official)

“Aespa dijadwalkan syuting video klip lagu baru mereka pada minggu depan,” kata perwakilan agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (14/7/2025). 

Dengan begitu, musik baru aespa tersebut akan menandai comeback mereka ke panggung musik setelah merilis single album ‘Dirty Work’, pada 27 Juni silam.*

(SIS)

