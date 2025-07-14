Aespa Bakal Rilis Album Baru September 2025

SEOUL - Aespa akan merilis album baru, pada September 2025. Leejung dikabarkan akan bertanggung jawab dalam mengurus koreografi single terbaru Karina cs tersebut.

Terkait kabar tersebut, SM Entertainment akhirnya membenarkan bahwa aespa saat ini tengah mempersiapkan album baru yang akan dirilis pada September 2025.

“Aespa dijadwalkan syuting video klip lagu baru mereka pada minggu depan,” kata perwakilan agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (14/7/2025).

Dengan begitu, musik baru aespa tersebut akan menandai comeback mereka ke panggung musik setelah merilis single album ‘Dirty Work’, pada 27 Juni silam.*

