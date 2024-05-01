Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Tutup Akun Instagram, Sakit Hati Anaknya Dibully

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:45 WIB
Sandra Dewi Tutup Akun Instagram, Sakit Hati Anaknya Dibully
Sakit hati anak dibully, Sandra Dewi tutup akun Instagram (Foto: Instagram/sandradewi88)
JAKARTA - Terungkap alasan Sandra Dewi menutup akun Instagramnya. Pengacara Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, menyebutkan bahwa Sandra Dewi menutup akun Instagramnya lantaran anak-anaknya turut terkena imbas dari kasus korupsi komoditas timah yang dilakukan oleh Harvey Moeis.

Ya, anak-anaknya dibully oleh netizen.

Sambil berkaca-kaca, Sandra Dewi bercerita betapa sadisnya netizen yang ikut membully anak-anaknya.

"Saya pernah tanya Bu Sanda, 'Bu kenapa sih ditutup. Beliau sambil kayak menahan tangis (bilang) 'Prof, anak saya di-bully. Itu yang membuat saya sakit hati' makanya ditutup," ungkap Harris Arthur Hedar dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (1/5/2024).

Harris menambahkan bahwa Sandra Dewi tidak ada curhat soal lain kepadanya. Hanya saja sebagai penegasan Sandra Dewi benar-benar sakit hati, anak-anak nya yang masih kecil ikut dibully.

Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Sakit hati anak dibully, Sandra Dewi tutup akun Instagram (Foto: Instagram/sandradewi88)


"Gak ada, beliau gak banyak bicara juga. Cuma beliau sakit hati karena anaknya dibully," tegas Harris.

Harris menilai bahwa penutupan akun Instagram dikarenakan melindungi sang anak dari komentar negatif. 

"Anak yang masih di bawah umur juga mendapatkan imbasnya," lanjut Harris. 

Bahkan, bisa saja Sandra Dewi menuntut balik para netizen yang telah melontarkan komentar negatif terhadap anaknya.

