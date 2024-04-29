Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hard Gumay Ramal Sandra Dewi dan Harvey Moeis akan Bercerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |11:56 WIB
Hard Gumay Ramal Sandra Dewi dan Harvey Moeis akan Bercerai
Hard Gumay ramal Sandra Dewi dan Harvey Moeis akan bercerai. (Foto: Instagram/@sandradewi88)
JAKARTA - Paranormal Hard Gumay mencoba menerawang nasib rumah tangga Sandra Dewi setelah suaminya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. 

“Kalau aku lihat sih, saat ini Sandra Dewi masih menerima dan mensupport suaminya,” ujar sang paranormal dikutip dari channel YouTube Feni Rose Official, pada Senin (29/4/2024).

Namun di pertengahan jalan, Hard Gumay menerawang, rumah tangga sang aktris akan berujung perceraian. “Ke depannya, aku melihat, mereka akan berpisah sih ini,” ungkap paranormal 34 tahun tersebut. 

Lebih jauh, sang paranormal mengungkapkan, Sandra Dewi adalah pihak yang memutuskan menyerah dan memilih berpisah dari pria yang telah memberikannya dua anak tersebut. 

