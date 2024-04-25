Sandra Dewi dan Harvey Moeis Disebut Lakukan Perjanjian Pemisahan Harta

JAKARTA - Pengacara Harvey Moeis, Harris Arthur mengungkapkan adanya perjanjian pemisahan harta antara Sandra Dewi dan Harvey sebelum keduanya melangsungkan pernikahan.

"Sebelum Pak HM menikah dengan Bu Sandra, memang ada perjanjian dari kedua belah pihak untuk pisah harta," ungkap Harris Arthur saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Harris menerangkan bahwa keputusan pisah harta itu dilakukan Harvey Moeis dan Sandra Dewi, semenjak kedua sama-sama memiliki penghasilan masing-masing.

Sebelum menikah dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi rupanya terlebih dahulu dikenal di Tanah Air berkat keputusannya berkecimpung di dunia hiburan sejak 2007 lalu.

"Pak HM ini pengusaha, sebelum menikah juga pengusaha. Ibu Sandra juga artis yang sudah dikenal dan lama berkecimpung di dunia keartisan dan bisnis sendiri," papar Harris Arthur.

Lebih lanjut, Harris sedikit menyinggung perihal dua mobil disita Kejagung pasca melakukan penggeledahan dikediaman Harvey Moeis merupakan hadiah ulang tahun untuk Sandra Dewi beberapa waktu lalu.

"Di sita itu yang dibelikan oleh HM saja, bukan yang didapatkan sendiri oleh Ibu Sandra," tutur Harris Arthur.