Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iqbaal Ramadhan Kepergok Bakal Belikan Hadiah Buta Doi, Pacar Baru?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |06:05 WIB
Iqbaal Ramadhan Kepergok Bakal Belikan Hadiah Buta <i>Doi</i>, Pacar Baru?
Iqbaal Ramadhan kepergok bakal beli kado untuk 'Doi' (Foto: instagram/iqbaal.e)
A
A
A

JAKARTAIqbaal Ramadhan mendadak bikin heboh para penggemar perempuannya. Pasalnya, bintang film Dilan 1990 ini kepergok bakal menyiapkan hadiah untuk orang terkasihnya.

Momen itu terlihat di Instastory Iqbaal, @iqbaal.e. Awalnya, personel Coboy Junior itu memerlihatkan layar laptopnya saat ia sedang mengedit musik buatannya.

Tiba-tiba, muncul notifikasi pengingat untuk membeli hadiah yang diduga untuk orang terkasih Iqbaal.

“Beli kado doi buat lusa!!!,” tulis notifikasi tersebut.

Iqbaal Ramadhan

Iqbaal Ramadhan kepergok bakal beli kado untuk 'Doi' (Foto: instagram/iqbaal.e)


Mengetahui notifikasi itu muncul di Insta Storynya, Iqbaal dengan sigap me-zoom out ponselnya dari layar laptop tersebut. Ia juga tak membahas perihal notifikasi yang mengingatkannya membeli kado untuk seseorang itu.

Momen notifikasi Iqbaal Ramadhan ini pun bikin heboh warganet dan viral di sosial media X. Banyak netizen syok hingga penasaran apakah Iqbaal sudah punya kekasih baru.

“Hayo fans-nya Iqbaal overthinking,” kata akun @or******.

“Penasaran juga Iqbaal pacaran sama siapa,” sambung @ak******.

“Hah? Iqbaal pacaran sama siapa?,” tanya akun @en*******.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/33/3165018/iqbaal_ramadhan-K4MZ_large.jpg
Vokal Iqbaal Ramadhan Ramai Dikritik, Netizen: Mending Akting Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016250/alasan-iqbaal-ramadhan-tampil-sebagai-penyanyi-dengan-nama-baale-UJWZKdDdMC.jpg
Alasan Iqbaal Ramadhan Tampil Sebagai Penyanyi dengan Nama BAALE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014778/alasan-iqbaal-ramadhan-gunakan-nama-baale-di-industri-musik-DIWD3gco3Z.jpg
Alasan Iqbaal Ramadhan Gunakan Nama BAALE di Industri Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/205/3014738/tanggapan-iqbaal-ramadhan-usai-single-dan-mv-barunya-dicibir-netizen-ZACuuP8YPo.JPG
Tanggapan Iqbaal Ramadhan Usai Single dan MV Barunya Dicibir Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/33/3002950/iqbaal-ramadhan-mengaku-geli-melihat-mv-single-barunya-8RkGRmSX93.jpg
Iqbaal Ramadhan Mengaku Geli Melihat MV Single Barunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/33/3001754/comeback-ke-dunia-musik-single-baru-iqbaal-ramadhan-dikritik-I47PBNapkw.jpg
Comeback ke Dunia Musik, Single Baru Iqbaal Ramadhan Dikritik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement