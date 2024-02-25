Iqbaal Ramadhan Kepergok Bakal Belikan Hadiah Buta Doi, Pacar Baru?

Iqbaal Ramadhan kepergok bakal beli kado untuk 'Doi' (Foto: instagram/iqbaal.e)

JAKARTA - Iqbaal Ramadhan mendadak bikin heboh para penggemar perempuannya. Pasalnya, bintang film Dilan 1990 ini kepergok bakal menyiapkan hadiah untuk orang terkasihnya.

Momen itu terlihat di Instastory Iqbaal, @iqbaal.e. Awalnya, personel Coboy Junior itu memerlihatkan layar laptopnya saat ia sedang mengedit musik buatannya.

Tiba-tiba, muncul notifikasi pengingat untuk membeli hadiah yang diduga untuk orang terkasih Iqbaal.

“Beli kado doi buat lusa!!!,” tulis notifikasi tersebut.

Mengetahui notifikasi itu muncul di Insta Storynya, Iqbaal dengan sigap me-zoom out ponselnya dari layar laptop tersebut. Ia juga tak membahas perihal notifikasi yang mengingatkannya membeli kado untuk seseorang itu.

Momen notifikasi Iqbaal Ramadhan ini pun bikin heboh warganet dan viral di sosial media X. Banyak netizen syok hingga penasaran apakah Iqbaal sudah punya kekasih baru.

“Hayo fans-nya Iqbaal overthinking,” kata akun @or******.

“Penasaran juga Iqbaal pacaran sama siapa,” sambung @ak******.

“Hah? Iqbaal pacaran sama siapa?,” tanya akun @en*******.