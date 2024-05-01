Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tingkat Kesulitan War Tiket Konser Sheila On 7 Kalahkan Artis Mancanegara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |14:35 WIB
Tingkat Kesulitan War Tiket Konser Sheila On 7 Kalahkan Artis Mancanegara
Tingkat kesulitan war tiket konser Sheila On 7 kalahkan artis mancanegara (Foto: Instagram/sheilaon7)
A
A
A

JAKARTA - Sheila On 7 akan menggelar konser di beberapa kota di Indonesia. Para Sheilagank yang ingin menyaksikan langsung penampilan Duta, Adam dan Sakti di atas panggung, diketahui telah bersiap untuk mendapatkan tiket konser mereka di kota terdekat dari domisili.

Menariknya, tak sedikit penggemar yang mengeluh lantaran harus mengantre demi mendapatkan tiket konser band asal kota Yogyakarta tersebut. Bahkan salah satu penggemar, mengaku bahwa mendapatkan tiket konser Sheila On 7 lebih sulit dari war tiket konser artis mancanegara.

"war tersulit dari yg tersulit. tingkat kesulitan mengalahkan konser2 artis mancanegara: SHEILA ON 7 BANDUNG," kata akun @itsmeu di X.

Terlihat dari tangkapan layar yang dibagikannya di X, sang pemilik akun sedang mengantre secara online untuk bisa mendapatkan tiket konser Sheila On 7 di Bandung, Jawa Barat, Menariknya, ada sekitar 85.100 orang yang telah terlebih dahulu mengantre.

War tiket Sheila On 7

Tingkat kesulitan war tiket konser Sheila On 7 kalahkan artis mancanegara (Foto: tangkapan layar)


Hal itu membuat pemilik akun tersebut harus menunggu selama kurang lebih 4 jam 44 menit, agar bisa mendapatkan tiket.

Sementara itu, pada bagian bawah, terlihat bahwa seluruh kategori pada konser Sheila On 7 di Bandung sudah penuh. Mulai dari kategori Festival, Cat 1, Cat 2A, Cat 2B, Cat 3A, Cat 3B.

Selain itu, akun @000deng89 pun merasakan hal yang sama saat mengantre tiket konser Sheila On 7. Bahkan menurutnya, war tiket konser Korea pun kalah dengan Sheila On 7, lantaran ia diminta untuk menunggu selama 5 jam 41 menit, dengan 102.300 orang mengantre di depannya.

