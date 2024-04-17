Konser di 5 Kota, Sheila On 7 Libatkan Bounty Ramdhan sebagai Drummer

JAKARTA - Sheila On 7 akan menggelar tur konser bertajuk Tunggu Aku Di 5 kota di Indonesia.

Di konser tahun ini, Sheila On 7 kembali melibatkan Bounty Ramdhan sebagai additional drummer di 5 kota tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Adam Subarkah bassist sekaligus manajer Sheila On 7.

"Drummer akan diisi Bounty Ramdhan," kata Adam Subarkah usai konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2024).

Seperti diketahui, band asal Yogyakarta itu kini tinggal menyisakan tiga personil tetap, Akhdiyat Duta Modjo (vokal), Eros Candra (gitar) dan Adam Subarkah (bass).

Adam mengaku tak Ada niatan untuk mencari atau menambah personil untuk mengisi kekosongan drummer.

"Enggak, iya (begini aja)" ungkap Adam Subarkah.

"Kan kita sudah pernah melewati itu ya sudah sekarang bertiga saja," tambah Adam.

