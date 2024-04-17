Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser di 5 Kota, Sheila On 7 Libatkan Bounty Ramdhan sebagai Drummer

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |00:01 WIB
Konser di 5 Kota, Sheila On 7 Libatkan Bounty Ramdhan sebagai Drummer
Bounty Ramdhan terlibat di konser Sheila on 7 (Foto: IG Bounty)
A
A
A

JAKARTA - Sheila On 7 akan menggelar tur konser bertajuk Tunggu Aku Di 5 kota di Indonesia.

Di konser tahun ini, Sheila On 7 kembali melibatkan Bounty Ramdhan sebagai additional drummer di 5 kota tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Adam Subarkah bassist sekaligus manajer Sheila On 7.

Konser di 5 Kota, Sheila On 7 Libatkan Bounty Ramdhan sebagai Drummer

"Drummer akan diisi Bounty Ramdhan," kata Adam Subarkah usai konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2024).

Seperti diketahui, band asal Yogyakarta itu kini tinggal menyisakan tiga personil tetap, Akhdiyat Duta Modjo (vokal), Eros Candra (gitar) dan Adam Subarkah (bass).

Adam mengaku tak Ada niatan untuk mencari atau menambah personil untuk mengisi kekosongan drummer.

"Enggak, iya (begini aja)" ungkap Adam Subarkah.

"Kan kita sudah pernah melewati itu ya sudah sekarang bertiga saja," tambah Adam.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098055/sheila_on_7-X6IE_large.jpg
Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097400/sheila_on_7-ABUf_large.jpg
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096916/sheila_on_7-3Qy8_large.jpeg
Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/205/3048285/sheila_on_7-Vgvl_large.jpg
Terancam Batal, Promotor Terus Upayakan Konser Sheila on 7 di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/205/3046347/abeliano-FkZC_large.jpg
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019659/gitar-eross-candra-yang-dilelang-untuk-palestina-terjual-diharga-rp125-juta-5Nc5qSro2a.jpg
Gitar Eross Candra yang Dilelang untuk Palestina Terjual Diharga Rp125 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement