Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sheila On 7 Gelar Tur Konser di 5 Kota, Dimulai dari Samarinda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |23:01 WIB
Sheila On 7 Gelar Tur Konser di 5 Kota, Dimulai dari Samarinda
Sheila on 7 umumkan konser tahun ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Band kenamaan Sheila On 7 akan menggelar tur konser bertajuk Tunggu Aku Di. Konser tersebut akan digelar di 5 kota di Indonesia, dimulai dengan Samarinda pada 27 Juli 204. Lalu dilanjutkan, Pekanbaru, Medan, Makassar dan ditutup di Bandung.

Andri Verraning Ayu, CEO Suara Antara selaku promotor mengaku persiapan untuk konser ini memakan waktu cukup lama.

Sheila On 7 Gelar Tur Konser di 5 Kota, Dimulai dari Samarinda

"Persiapan kan memang harus matang ya untuk jumlah audience sebesar kemarin itu di kota kota tuh blm bisa gitu dan sampai jodohnya tahun ini," kata Andri Verraning Ayu saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/202).

Dalam konferensi tersebut, turut hadir Adam Subarkah yang merupakan bassist sekaligus manager Sheila On 7. Adam belum bisa membocorkan apakah ada penambahan kota-kota lainnya.

"Itu adalah pertanyaan yang bagus tapi jawabannya belum bisa dijawab sekarang, yang pasti kita fokus untuk ini dulu," beber Adam.

Sementara itu, Faqih Mulyawan selaku event director dari Goldlive Indonesia menjelaskan tata cara pembelian tiket dan waktunya.

"Penjualan tiket akan mulai pada 27 April 2024 dimulai dari kota Samarinda, lalu 28 April 2024 untuk kota Makassar, dan 29 April 2024 untuk Pekanbaru, lanjut 30 April 2024 untuk Medan, dan 1 Mei 2024 untuk Bandung," jelas Faqih.

Semua tiket tersebut akan tersedia di tanggal yang sudah ditentukan dan di web tungguakudi.com.

Sayangnya, pihak promotor belum mengumumkan rata-rata harga tiket konser Sheila On 7 di 5 kota tersebut.

"Nanti akan segera kita announce bisa ditungguin aja di Instagram nya Antara Suara," ucap Andri Verraning Ayu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098055/sheila_on_7-X6IE_large.jpg
Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097400/sheila_on_7-ABUf_large.jpg
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096916/sheila_on_7-3Qy8_large.jpeg
Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/205/3048285/sheila_on_7-Vgvl_large.jpg
Terancam Batal, Promotor Terus Upayakan Konser Sheila on 7 di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/205/3046347/abeliano-FkZC_large.jpg
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019659/gitar-eross-candra-yang-dilelang-untuk-palestina-terjual-diharga-rp125-juta-5Nc5qSro2a.jpg
Gitar Eross Candra yang Dilelang untuk Palestina Terjual Diharga Rp125 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement