Sheila On 7 Gelar Tur Konser di 5 Kota, Dimulai dari Samarinda

JAKARTA - Band kenamaan Sheila On 7 akan menggelar tur konser bertajuk Tunggu Aku Di. Konser tersebut akan digelar di 5 kota di Indonesia, dimulai dengan Samarinda pada 27 Juli 204. Lalu dilanjutkan, Pekanbaru, Medan, Makassar dan ditutup di Bandung.

Andri Verraning Ayu, CEO Suara Antara selaku promotor mengaku persiapan untuk konser ini memakan waktu cukup lama.

"Persiapan kan memang harus matang ya untuk jumlah audience sebesar kemarin itu di kota kota tuh blm bisa gitu dan sampai jodohnya tahun ini," kata Andri Verraning Ayu saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/202).

Dalam konferensi tersebut, turut hadir Adam Subarkah yang merupakan bassist sekaligus manager Sheila On 7. Adam belum bisa membocorkan apakah ada penambahan kota-kota lainnya.

"Itu adalah pertanyaan yang bagus tapi jawabannya belum bisa dijawab sekarang, yang pasti kita fokus untuk ini dulu," beber Adam.

Sementara itu, Faqih Mulyawan selaku event director dari Goldlive Indonesia menjelaskan tata cara pembelian tiket dan waktunya.

"Penjualan tiket akan mulai pada 27 April 2024 dimulai dari kota Samarinda, lalu 28 April 2024 untuk kota Makassar, dan 29 April 2024 untuk Pekanbaru, lanjut 30 April 2024 untuk Medan, dan 1 Mei 2024 untuk Bandung," jelas Faqih.

Semua tiket tersebut akan tersedia di tanggal yang sudah ditentukan dan di web tungguakudi.com.

Sayangnya, pihak promotor belum mengumumkan rata-rata harga tiket konser Sheila On 7 di 5 kota tersebut.

"Nanti akan segera kita announce bisa ditungguin aja di Instagram nya Antara Suara," ucap Andri Verraning Ayu.

BACA JUGA: