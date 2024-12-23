Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama

JAKARTA - Sheila On 7 baru-baru ini menjadi sorotan setelah bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Persahabatan antara Duta, Eros, Sakti, dan Adam Muhammad kembali membuat netizen terharu sekaligus salut.

Momen kebersamaan mereka di Tanah Suci diunggah oleh Sakti, mantan gitaris Sheila On 7, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, tampak wajah sumringah keempat sahabat ini saat menjalankan ibadah umrah.

"Semoga kita selalu menjadi kisah klasik untuk masa depan," tulis Sakti dalam unggahannya.

Berikut beberapa potret kompak personel Sheila On 7 saat umrah yang membuat warganet semakin kagum, dilansir dari Instagram @salman_al_jugjawy, Senin (23/12/2024):

Dalam salah satu potret, terlihat Duta dan kawan-kawan mengenakan pakaian ihram. Foto ini begitu ikonik, menandakan persahabatan mereka yang tetap erat hingga kini. Kebahagiaan mereka terpancar jelas saat berdiri di depan pohon kurma, memperlihatkan harmoni antara persahabatan dan spiritualitas yang mereka jalani bersama.

Momen spesial lainnya adalah saat Duta, Eros, Sakti, dan Adam berpose di depan Ka’bah. Kebahagiaan jelas terlihat di wajah mereka saat mengabadikan momen berharga ini. Tidak sedikit netizen yang menyebut potret ini sebagai simbol persahabatan sejati atau friendship goals.