Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud

JAKARTA - Mantan gitaris band Sheila on 7 Saktia Ari Seno yang kini bernama Salman Al Jugjawy membagikan potret kebersamaan dengan para personel Sheila On 7 formasi lengkap saat menjalani ibadah umrah

Dalam potret yang dibagikan, seluruh personel yakni Duta (Vokal), Eross (gitar), Adam (gitar bas), dan Sakti (gitar) tampak tersenyum semringah saat berada di Masjid Nabawi, Madinah. Hanya saja tidak ada Anton (drum) serta Brian yang menggantikan Anton selama 18 tahun.

Melalui keterangan unggahannya, Sakti mengucap syukur karena penantiannya selama 18 tahun setelah hengkang dari Sheila On 7 akhirnya terwujud.

Shakti begitu bahagia bisa menjalani ibadah umrah bersama rekan-rekan seperjuangan yang terus menjalin persahabatan hingga saat ini.

Meski Sakti sudah lama hengkang karena memutuskan hijrah, hubungannya dengan ketiga pendiri Sheila On 7 lainnya masih terus terjalin.

"Alhamdulillah. ALLAH hantar kami ke Madinah. Saya menunggu 18 tahun untuk bisa begini gesss. MaasyaaALLAH La Quwwata illa Billah," bunyi keterangan unggahan Instagram @salman_al_jugjawy, Kamis (19/12/2024).

Unggahan itu pun ramai dikomentari rekan musisi yang merasa salut dengan persahabatan yang terjalin diantara mereka.