Jawaban Santai Sean Galael saat Dicibir Pacaran dengan Janda

JAKARTA - Pembalap Sean Gelael semakin sering kerap memamerkan kemesraannya dengan sang kekasih, Hana Malasan di Instagram. Bahkan, pasangan ini terlihat bersama di momen Lebaran bersama.

Dalam unggahannya pada 26 April silam, Sean mengunggah momen di mana Hana tampak mendukungnya di arena balap. Dia bahkan mengizinkan sang kekasih menjajal mobil balap miliknya.

“Support system,” ungkap sang pembalap memuji sang kekasih dalam caption unggahannya seperti dikutip Okezone, pada Selasa (30/4/2024).

Dalam unggahan berbeda, Sean Gelael tampak mengunggah video bersama sang kekasih dalam busana serasi serba putih. “Getting ready for our limoncello,” katanya dalam unggahan tersebut.

Namun unggahan yang telah disukai lebih dari 27.545 kali itu ditanggapi nyinyir seorang warganet. Dalam komentarnya, akun @razer**** itu menyindir status Hana Malasan yang seorang janda.